Un écolier ramené chez lui par un policier car sa famille ne paye pas la cantine

À cause d’impayés à la cantine, un enfant de sept ans a été privé de repas scolaires et ramené chez lui par un policier en Gironde. Si la maire de la commune assure que la méthode choisie était «la moins difficile» pour l’enfant, la décision est qualifiée d’humiliante et indigne par sa mère et des militants des droits de l’enfant.