Un slogan anti-police sur un smoothie vendu en grande surface suscite l’indignation, le producteur relativise

Alors que les relations entre police et population traversent une période difficile, un nouvel événement gravissime a mis de l'huile sur le feu. Un slogan contre les forces de l’ordre est apparu sur une bouteille de smoothie.

Le produit en question a été fourni par la marque allemande True Fruits et était commercialisé dans plusieurs enseignes Monoprix en France depuis quelques jours. Il est écrit «Rentrée 2021» sur la bouteille de verre ornée d'inscriptions semblables à des graffitis: «Je hais l’école», «Fuck le système», mais aussi ACAB («All cops are bastards», soit «Tous les flics sont des bâtards»). ACAB avait été initialement popularisé par des skinheads et des hooligans au Royaume-Uni.

Le design controversé n’est pas passé inaperçu et a suscité un tollé sur les réseaux sociaux. Face à la pression, Monoprix a annoncé le 13 septembre ne pas tolérer «ce type de messages» et avoir demandé le retrait du produit des rayons «dans les meilleurs délais».

Bonjour, comme vous nous ne tolérons pas ce type de messages sur des produits référencés dans notre enseigne. Nous avons donc alerté le fournisseur concerné et procédons au retrait du produit dans les meilleurs délais. Merci pour votre message !

​Le slogan a fait réagir sur Twitter le syndicat Alliance Police nationale: «Quand une marque de jus de fruits fait son "beurre" sur la haine anti-flic. Le parfait mode d'emploi pour détruire les relations police-population».

Le parfait mode d'emploi pour détruire les relations Police-Population

​Une marque habituée aux dérapages

True Fruits a tenté de minimiser les faits. Dans un message sur Twitter, toujours le 13 septembre et adressé au syndicat policier, la marque s’est montrée étonnée par la vive réaction en prétendant que cette inscription devrait se déchiffrer autrement.

«Wesh l’Alliance Police, vous êtes trop chauds, on pensait plutôt à All Clitoris Are Beautiful, à la limite All Cats Are Beautiful», a posté le producteur dont le compte est en général animé en allemand.

Wesh l'Alliance Police, vous êtes trop chauds, on pensait plutôt à All Clitoris Are Beautiful, à la limite All Cats Are Beautiful

​La marque, dont les jus et smoothies sont également commercialisés en Allemagne et en Suisse, est habituée aux provocations. En 2019, elle a été pointée du doigt pour une publicité sexiste.

Renouer le dialogue

Uniquement pour ces trois mois d’été les policiers ont été plusieurs fois pris pour cibles et insultés en France. Ainsi, en juin une agente a été menacée de viol dans le Val-de-Marne. En août des insultes et des menaces de mort ont été retrouvées sur le mur d’un immeuble de Poitiers dans un point de deal. Début septembre, des tags visant les fonctionnaires de la brigade anticriminalité (BAC) et le groupe de sécurité de proximité ont été découverts sur les murs d’un parking souterrain du quartier des Petits-près, dans les Yvelines.

Ce14 septembre, Emmanuel Macron clôture la vaste consultation du Beauvau de la sécurité, dont l’un des objectifs est de consolider le lien des forces de l’ordre avec les Français. Cette consultation a été lancée après l’affaire de Michel Zecler, producteur de musique noir, tabassé par les policiers en novembre 2020 à Paris.