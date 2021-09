Journée sans voiture à Bruxelles pour sensibiliser aux dangers de la pollution

La région de Bruxelles-Capitale organise, ce dimanche, une nouvelle édition de «la journée sans voiture», un rendez-vous annuel qui vise à sensibiliser aux dangers de la pollution et à promouvoir la mobilité durable.

Cette nouvelle édition s'inscrit dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, qui se tient du 16 au 22 septembre pour faire connaître et promouvoir les moyens alternatifs à l'usage de la voiture en ville: train, vélo, tram, bus...

«La Région de Bruxelles-Capitale deviendra, comme chaque année, la zone fermée aux voitures la plus importante d'Europe. L’occasion de redécouvrir le plaisir de marcher, rouler à vélo, en trottinette ou se déplacer en transports en commun dans une ville apaisée et agréable. Et de prendre goût à la mobilité active !», indique Bruxelles Mobilité, administration de la Région de Bruxelles-Capitale chargée des équipements, des infrastructures et des déplacements.

Cette journée sera marquée par plusieurs événements et animations, tandis que les transports en communs sont gratuits. En revanche, aucun événement grand public n'est prévu en raison du contexte sanitaire.

La Semaine européenne de la mobilité repose sur un appel à projets, Europeanmobilityweek, lancé en 2002 par la Commission européenne à destination des collectivités pour leur permettre de valoriser des initiatives et solutions de transport alternatives à la voiture individuelle : développement de modes de transport durables et aménagement de plans de déplacements doux.

Cette année, la Semaine européenne de la mobilité est organisée autour du thème «En sécurité et en bonne santé avec les mobilités durables» et encourage l'utilisation des transports publics comme option de mobilité sûre, efficace, abordable et à faible taux d’émissions pour tous.