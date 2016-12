Poutine: il n'y a pas de dopage d'État en Russie

« La Russie n'a jamais créé de système d'État de dopage, c'est tout simplement impossible, et nous allons tout faire pour que cela ne soit jamais le cas, aucun système d'État de dopage et de soutien du dopage », a indiqué M. Poutine en réponse à une question relative à la lutte contre le dopage et aux scandales sportifs.

« Comme dans n'importe quel pays, nous avons des problèmes liés au dopage. Nous devons coopérer avec l'AMA (Agence mondiale antidopage, ndlr) pour les résoudre », a-t-il ajouté.

Le président russe a appelé à coopérer avec les organisations internationales. Il a ajouté que le Comité d'enquête russe et le Parquet suivaient de près ces dossiers.

« Comme tous les autres pays, nous avons des problèmes de dopage. Nous devons travailler en étroite collaboration avec le Comité olympique et l'AMA. La Russie étudiera tout ce qui est lié à l'utilisation du dopage et, bien sûr, mènera cela jusqu'à sa conclusion logique », a ajouté le président.

L'activité de l'AMA doit être claire et transparente, et les résultats de ses travaux devraient être rendus publics, a souligné Vladimir Poutine.

Cette annonce intervient dans le contexte du rapport McLaren, annoncé comme indépendant et commandé par l'Agence mondiale antidopage, qui avait déclenché un énorme scandale autour de l'équipe russe et avait remis en cause sa participation aux JO de Rio. L'équipe paralympique russe à son tour s'est vue refuser la participation aux Jeux paralympiques. Moscou a fermement démenti toutes les accusations de l'AMA.

