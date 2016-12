Mickey Rourke va participer à un combat de boxe dans l’Oural

L'acteur et boxeur américain Mickey Rourke envisage de participer à un combat dans l'Oural en février ou mars 2017.

Dans le cadre du programme engageant Mickey Rourke, le double champion olympique Egor Mekhontsev devrait également se produire.

Des pourparlers sont en cours avec plusieurs partenaires de l'Oural, a précisé Vadim Kornilov, le manager du boxeur américain.

Mickey Rourke s'entraîne quotidiennement pour être en forme au début du combat et s'impatiente de se produire en Russie.

Le sportif est revenu sur les rings en novembre 2014. Il a alors mis knock-out à Moscou l'Américain Elliot Seymour. Le combat devait durer cinq rounds, mais dès le deuxième, Seymour est allé au sol et n'a pas pu se relever durant le décompte de l'arbitre. Plus tard, le même Seymour a affirmé que le combat avait été arrangé moyennant une enveloppe de plusieurs milliers de dollars, ce dont Rourke ne se doutait pas.

A l'heure actuelle, Mickey Rourke, 64 ans, s'entraîne à Los Angeles pour revenir sur le ring.

