Sistema, un art martial russe à la conquête de l’Amérique latine

L'art martial Sistema ROSS (pour « système national russe d'autodéfense »), qui devient de plus en plus populaire en Argentine et au Brésil, est arrivé en Amérique latine au début des années 2000 grâce à un soldat d'élite argentin du nom de Fabian Garcia, a annoncé à Sputnik Dmitri Mamedov, instructeur de l'art martial Sistema créé pendant les années 1960.

« Cette méthode l'a beaucoup surpris alors qu'il passait un stage d'entraînement en Russie. De retour en Argentine, il a souhaité poursuivre l'étude de Sistema qui est plus proche de la philosophie occidentale que les arts martiaux orientaux. Il a donc poursuivi ses entraînements et ses voyages en Russie », a indiqué M. Mamedov.

Qui pratique le Sistema en Argentine ? Des jeunes d'origine russe, mais aussi des personnes qui n'ont aucun lien avec la diaspora russe et qui ne peuvent pas pratiquer d'autres arts martiaux pour des raisons de santé.

L'avantage de Sistema est qu'il « s'adapte à la personne qui le pratique », selon M. Mamedov.

Des écoles de Sistema existent à Buenos Aires et dans cinq provinces argentines. Elles comptent entre 30 et 50 élèves chacune. Des écoles font aussi leur apparition au Brésil.

Sistema est plus facile à étudier que les arts martiaux orientaux comme le karaté ou le taekwondo. Cette lutte n'a pas de tabous ou restrictions qui existent dans d'autres arts martiaux.

« Ici, l'essentiel n'est pas une compétition ou une concurrence, il ne s'agit pas d'éliminer l'adversaire ou de cultiver son égo, au contraire, il faut se surpasser et bien se connaître soi-même (…). Nous n'utilisons pas de méthodes agressives qui puisse porter préjudice à l'égo de l'élève », a noté Dmitri Mamedov.

Selon lui, l'absence de concurrence lors des séances d'entraînement facilite l'apprentissage.

« Trois mois après le début des entraînements, les nouveaux venus comprennent qu'ils en savent assez pour transmettre leurs connaissances à un élève. Quand un élève apprend quelque chose de nouveau, il le transmet immédiatement à un autre élève grâce à l'absence de concurrence », a précisé l'expert.

Sistema est né en URSS à l'époque où de nombreux arts martiaux étaient interdits. Destiné aux unités d'élite, aux pilotes et aux agents secrets, Sistema ROSS a hérité des traditions des cosaques et d'autres peuples de l'URSS qui avaient protégé « leurs frontières, leurs familles et leurs pays » pendant des siècles.

L'auteur de ce nouvel art martial, Alexeï Kadotchnikov, avait pour mission de créer « une arme invisible » pour que la personne qui pratique ces techniques de combat n'ait pas l'air d'un sportif.

