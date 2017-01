Dakar 2017: quand rallye rime avec galanterie

Le Français Gregory Morat, participant au Dakar-2017, est l'unique pilote à s'être arrêté pour aider la Russe Anastasia Nifontova à relever sa moto lors du fameux rallye.

Ce moment a été saisi par l'opérateur d'une chaîne de télévision. Anastasia, en larmes, lui a demandé de l'aider, malheureusement, l'opérateur a été forcé de refuser : il est interdit aux médias d'interférer dans la course de quelque façon que ce soit.

Pendant que les autres pilotes se précipitaient vers la ligne d'arrivée à toute vitesse, seul Gregory Morat s'est arrêté pour donner un coup de main à Anastasia. Après avoir levé sa moto et donné une tape sur l'épaule de la jeune fille, le galant pilote a poursuivi son chemin.

Douze étapes, près de 9 000 km dont 4 000 km de spéciale, 316 véhicules en compétition… La 39e édition du Dakar partie lundi 2 janvier d'Asunción, capitale du Paraguay, est arrivée le 14 janvier à Buenos Aires, en Argentine. Entre temps, le célèbre rallye-raid est passé par la Bolivie.

Quant aux vainqueurs, c'est Stéphane Peterhansel qui a remporté son treizième Dakar au terme d'un duel des plus « serrés », de son propre aveu, avec son coéquipier Sébastien Loeb, candidat à la victoire pour sa deuxième participation.

Ni Gregory Morat, ni Anastasia Nifontova ne figurent parmi les dix vainqueurs dans les catégories auto et moto du rallye-raid Dakar.

