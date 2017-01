Les échecs à 100 cases inventés au Kazakhstan!

Alexandre Kotcherguine, un joueur d'échecs de la région du Kazakhstan-Oriental, a présenté sa version bien plus difficile du jeu, introduisant les deux figures supplémentaires de la Princesse et du Prince, ont annoncé aux médias les autorités locales.

« Pas de tactique, pas de stratégie. Il y a autant de coups et de positions qu'on peut l'imaginer. C'est également l'hémisphère cérébral droit, chargé du sixième sens, qui est utilisé » a expliqué le créateur du jeu.

Selon lui, la version actuelle se trouve dans l'impasse car l'ordinateur se montre plus fort que l'homme. Par contre, aucune version informatique des échecs à 100 cases et à 40 pièces n'existe pour le moment.

Lors de la présentation de la nouvelle version à Moscou, plusieurs joueurs russes et grecs ont indiqué que « ce jeu est futuriste et l'humanité est au seuil d'un grand bond évolutionniste vers l'avant ».

Le nouveau jeu ne s'arrête pas après la mort du roi, car les pouvoirs reviennent au prince et à la princesse. De plus, plusieurs pions ont également été introduits sur l'échiquier.

D'après Ivan Botcharov, le président de l'Association d'échecs de la région de Kemerovo (Sibérie, Russie), ce changement est comparable au passage de l'époque du Chatrang à l'ère des échecs modernes.

Avec l'apparition des échecs à 100 cases, les grand-maîtres du jeu retrouveront le plaisir d'être débutants.

