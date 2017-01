Dakar: 14e victoire pour le russe Kamaz!

Avec au total quatorze victoires au Dakar, l'écurie russe Kamaz-Master a de nouveau été la plus rapide lors de la course légendaire, qui s'est terminée hier à Buenos Aires, en Argentine. Lors de l'étape finale, Eduard Nikolaev, commandant de l'équipe, a dépassé d'une minute 49 secondes son plus proche concurrent, mais aussi son coéquipier, le Russe Dmitri Sotnikov, qui est finalement monté sur la deuxième marche du podium.

« Il y avait des dépassements extrêmement dangereux, c'est un miracle qu'on les ait effectués sans toucher les Jeeps, explique le vainqueur. À la deuxième étape, on roulait sur le haut plateau. Les voitures et les gens l'ont ressenti tout de suite. Mais cette année, nous avons spécialement préparé les moteurs pour l'altitude et on voit qu'il y a des progrès. »

« La deuxième étape a d'ailleurs été assez rapide et tortueuse. Mais on a déplacé les roues de secours et ça nous a aidé », poursuit-il.

Côté quads, le Dakar-2017 a donné à Sergey Karyakine la possibilité de prendre sa revanche pour l'année dernière, quand le Russe s'était retrouvé à un pas du podium. Avant la nouvelle course, le pilote a déclaré « Il est temps de gagner. Je sais que je le mérite ». Chose promise, chose due: Sergey a savouré hier son triomphe.

Le Dakar-2017 avait pris le départ le 2 janvier d'Asunción, au Paraguay, pour douze étapes (dont deux ont été annulées suite à des intempéries) et près de 8 800 km, jusqu'à Buenos Aires.

