L'équipe jamaïcaine de bobsleigh compte participer aux JO de 2018

L'équipe nationale jamaïcaine de bobsleigh a lancé une campagne de collecte de fonds visant à payer un nouvel entraîneur chargé de préparer l'équipe en vue des Jeux olympiques de Pyeongchang (Corée du Sud) qui se tiendront en 2018.

L'équipe envisage de collecter 60 000 dollars via un service de financement participatif (service permettant de faire appel à un grand nombre d'internautes afin de financer un projet).

« Les Jeux olympiques se tiendront dans un an et nous devons nous entraîner. Soutenez-nous dans notre campagne de collecte de fonds visant à embaucher un entraîneur », lit-on dans un message de l'équipe.

En 2014, ces drôles de bobeurs avaient réussi à collecter 129 137 dollars pour participer aux Jeux olympiques de 2014 à Sotchi (Russie).

© REUTERS/ Issei Kato Jeux Olympiques 2020: Tokyo retire son logo controversé

Les bobeurs jamaïcains, qui ont participé aux Jeux de Sotchi après une pause de 12 ans, habitent et s'entraînent aux États-Unis. Les athlètes jamaïcains ne participent pas à la Coupe du monde de bobsleigh en raison du manque de financement fourni par l'État jamaïcain.

En 1988, l'équipe nationale a pour la première fois participé aux Jeux olympiques de Calgary (Canada). Elle s'est alors retirée de la course et a occupé la dernière place.

L'idée de créer une équipe nationale jamaïcaine de bobsleigh vient des deux Américains George Fitch et William Maloney, qui avaient beaucoup apprécié les compétitions jamaïcaines de caisses à savon. Ils ont décidé de transférer les talents des coureurs au bobsleigh. La première équipe était composée d'un lieutenant de l'armée jamaïcaine, d'un pilote de l'aviation, d'un réserviste et d'un cheminot.

Le meilleur résultat de l'équipe jamaïcaine est la 14e place aux Jeux olympiques de 1994 à Lillehammer (Norvège). Ils ont alors dépassé les Américains, les Russes et les Italiens.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».