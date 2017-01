Après la Crimée russe, Zaporojié? Une gaffe géo scandaleuse au championnat de handball

La Fédération internationale de handball (IHF) a commis une erreur en énumérant les handballeurs de la sélection russe : quatre participants appartenant au club ukrainien Motor de Zaporojié en Ukraine venaient d'un club russe comme le montre l'image ci-dessous.

capture d'écran / Fédération internationale de handball La liste des participants au Championnat du monde de handball masculin 2017

Concrètement, les joueurs numéro 21, 25, 44 et 87 se sont soudainement retrouvés venir du club de handball Motor, mais pas ukrainien — russe !

Les organisateurs ne savaient-ils pas que des clubs pouvaient avoir des joueurs étrangers ou avaient-ils des lacunes en géographie ? Quoi qu'il en soit, la justice a été vite rétablie et le club de Zaporojié est redevenu ukrainien.

Cette année, la France accueille le Championnat du monde de handball masculin pour la troisième fois, après 1970 et 2001. Il s'agit de la 25e édition des championnats du monde de handball qui se déroule du 11 au 29 janvier et qui est organisée par la Fédération internationale de handball.

