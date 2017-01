La Russie risque d'être exclue des JO à Pyeongchang et à Tokyo

Selon le président du Comité olympique allemand Alfons Hörmann, les JO d'hiver prévus en 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud, et les JO d'été programmés pour 2020 à Tokyo pourraient se dérouler sans participation de la Fédération de Russie.

« Si le Comité olympique russe a violé la Charte olympique, il sera possible d'exclure la Russie des Jeux olympiques de Pyeongchang et de Tokyo », a déclaré M. Hörmann dans une interview accordée au quotidien Handelsblatt.

En août 2016, un rapport commandé par l'Agence mondiale antidopage (AMA) a accusé la Russie d'avoir mis en place un « système de dopage d'État avec l'aide active des services secrets ». Thomas Bach, président du Comité international olympique (CIO), a alors dénoncé « une atteinte choquante et sans précédent à l'intégrité des sports et des JO ».

Le document a déclenché un scandale autour de l'équipe olympique russe et a remis en cause sa participation aux JO de Rio. Pour sa part, l'équipe paralympique de la Fédération de Russie s'est vue refuser la participation aux Jeux paralympiques. Moscou a fermement démenti toutes les accusations de l'AMA.

