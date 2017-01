Les Russes interdits de se qualifier pour les Jeux paralympiques de 2018

Les sportifs paralympiques russes se sont vu interdire de prendre part aux compétitions de qualification pour les Jeux paralympiques d'hiver 2018 qui auront lieu à Pyeongchang, en Corée du Sud, a annoncé lundi le Comité paralympique de Russie (RPC).

« Le comité exécutif du CIP a examiné les propositions du comité paralympique russe le 29 janvier dernier, lors d'une réunion à Bonn, en Allemagne. Le comité a décidé de décliner les propositions » du comité national d'offrir des garanties claires que les sportifs sélectionnés pour les Jeux ne sont pas dopés, lit-on dans le communiqué.

Le Comité a annoncé son intention de poursuivre la préparation des paralympiens russes aux Jeux en Corée, de défendre leurs droits légitimes conformément aux normes internationales et de toujours œuvrer pour garantir la propreté du sport paralympique en Russie.

Le Comité international paralympique (CIP) a interdit en août 2016 la participation des Russes aux Jeux 2016 de Rio de Janeiro et a exclu le comité paralympique russe. En novembre dernier, le CIP a formulé les conditions que la Russie doit remplir pour rétablir sa participation à cette organisation.

En août 2016, un rapport commandé par l'Agence mondiale antidopage (AMA) a accusé la Russie d'avoir mis en place un « système de dopage d'État avec l'aide active des services secrets ». Le document a déclenché un scandale autour de l'équipe olympique russe et a remis en cause sa participation aux Jeux olympiques de Rio. Pour sa part, l'équipe paralympique russe s'est vu refuser la participation aux Jeux paralympiques. Moscou a fermement démenti toutes les accusations de l'AMA.

