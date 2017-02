L'image de philanthrope de Beckham atomisée par des hackers

Les hackers du Football Leaks ont publié la correspondance de l'ex-joueur de l'équipe anglaise David Beckham, relatent les médias britanniques.

Plusieurs courriels montrent que le footballeur ne faisait de la philanthropie que pour être nommé chevalier de l'ordre de l'Empire britannique. Il a critiqué certains lords qui avaient refusé de lui accorder leur soutien. Il a également refusé de sponsoriser un dîner de l'Unicef à Shanghai (Chine), en précisant qu'il ne voulait pas investir son propre argent (il s'agissait d'un million de dollars) dans cet évènement.

Une correspondance avec des fonctionnaires d'organisations de bienfaisance a également été révélée. Dans ces messages, ils conseillent à David Beckham de ne pas publier des photos de son ordinateur doré car cela ne correspond pas à son image d'« homme du peuple ».

© AFP 2016 PAUL ELLIS Quand David Beckham appelle à jouer pour Europe United

Les porte-paroles de M. Beckham ont confirmé le piratage de sa messagerie électronique, mais n'ont pas commenté les citations, tout en soulignant qu'elles ont été prises hors contexte.

La chevalerie au Royaume-Uni est un système complexe par lequel les citoyens britanniques sont récompensés pour leur courage, leur réussite ou leur service envers le royaume. Les personnes récompensées peuvent être nommées « Sir » ou « Lady ». Les citoyens des pays dont le chef d'État n'est pas le souverain britannique peuvent également parfois recevoir des récompenses, alors appelées récompense « honorifiques » (Honorary).

Dans le cas des personnes faites chevaliers, elles ont le droit d'utiliser les lettres post-nominales correspondant à l'honneur duquel elles ont été décorées, mais ne peuvent se faire nommer « Sir » ou « Lady », contrairement aux citoyens britanniques.

