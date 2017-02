Des compétitions de «lazboard» à couper le souffle en Turquie

Les 10èmes compétitions annuelles de lazboard se sont déroulées le week-end dernier sur le plateau de Petran, situé à 1 800 m d'altitude dans la province turque de Rize (région de la mer Noire), annoncent les médias locaux.

VİDEO ▶️ Snowboard'a Karadenizli rakip: 'Lazboard' pic.twitter.com/JGMltnJQ5y — TRT HABER (@trthaber) 5 février 2017

​Organisées par le Club turc des sports extrêmes, ces compétitions populaires auprès des habitants locaux ont réuni une trentaine de participants dont une femme de 60 ans, Ayse Kahraman.

RİZE’de yörenin eski adıyla düzenlenen 10’uncu Petran Kayak Şenliği'nde, 'Lazboard' adı verilen tahtalarla yarış yapıldı. pic.twitter.com/nhqdnihPGF — Burak Doğan (@doganburak29) 5 février 2017

​« Ce n'est pas du tout dangereux et c'est passionnant. Je conseille à tout le monde d'essayer ce sport, il est très facile à apprendre », a déclaré Ayse Kahraman, qui pratique le lazboard depuis son enfance.

​Selon le vainqueur des compétitions, Ahmet Kurt, la descente en lazbord donne une formidable sensation de liberté.

Şimdi Kaçkar Dağları'nda olup 'Lazboard' yapmak vardı… pic.twitter.com/cQVNelYfTf — MürselOsmnçelebioğlu (@mrsl_celebioglu) 19 janvier 2015

​« Je pratique ce sport depuis mon enfance. Quand je descends une pente, j'atteins parfois la vitesse de 100 km/h. C'est très excitant », a avoué le vainqueur.

Bende lazboard yapmak istiyorummm…! 🏄🏻‍♀️😬😎 pic.twitter.com/ZTUU9nExx7 — BrfnC (@c_brfn) 5 février 2017

​Le lazbord, une planche à glisser ressemblant au snowboard, a été ainsi baptisé par les Lazes, un peuple caucasien qui vit majoritairement dans le nord-est de la Turquie (région du Pont) et dans l'ouest de la Géorgie, régions formant le Lazistan historique.

Kaç kişi Rize'de lazboard diye bi spor olduğunu biliyor?☃⛄️⛷🏂 @TuhafAmaGercek pic.twitter.com/7D8UtiM6Gv — RizeBLOG (@RizeBlog) 16 mars 2016

​Les habitants des villages montagneux utilisent des planches en bois pour atteindre les villages situés au pied de la montagne depuis plus de 200 ans.

1960 lar Snowboard ve Lazboard bu sporun tarihi Anadolu da olmalı pic.twitter.com/RJnEx5ZTTX — Ilgaz Kayak Merkezi (@IlgazKayak) 12 avril 2016

​De nos jours, le lazbord est devenu un sport extrême populaire.

Dağcılık Kulübümüz İkizdere Petran Yaylası Lazboard Şenliklerinde ☺️🏂 pic.twitter.com/PTKySAUzWb — Gençlik Merkezi (@Rize_GM) 6 février 2017

​Cette année, de nombreux invités d'honneur, dont Erdogan Bektas, gouverneur de la province de Rize, les représentants de l'antenne régionale du Parti de la justice et du développement (AKP) au pouvoir dans le pays, ainsi que des membres des clubs d'escalade et centres de sports extrêmes ont assisté aux compétitions à l'occasion du 10e anniversaire du championnat de lazboard.

