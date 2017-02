Un héros, une étoile: Jean-Claude Killy immortalisé à Sotchi

Jean-Claude Killy a désormais son étoile en Russie. La cérémonie d'inauguration de l'étoile du célèbre membre du Comité international olympique s'est déroulée mardi 7 février à la station de ski Rosa Khoutor à Sotchi (sud de la Russie).

Мое фото дня. Жан-Клод Килли на открытие памятной звезды на курорте Роза-хутор в #Сочи pic.twitter.com/BcUFExbHd3 — Анатолий Рыков (@anrykov) 7 февраля 2017 г.

Plusieurs responsables russes, dont le vice-premier ministre russe Dmitri Kozak et le président du Comité olympique russe Alexandre Joukov ont participé à la cérémonie.

« Au fil du temps, Jean-Claude est devenu patriote de la Russie, de Sotchi. Son expérience a été cruciale lors de l'organisation des JO-2014 (…) Cette étoile a trouvé son héros, comme on dit en Russie », a indiqué M. Kozak.

L'allée des champions olympiques à Sotchi a été fondée en 2009. Elle se trouve sur la route qui mène au village olympique. Parmi les premiers sportifs ayant obtenu des étoiles, on trouve le légendaire gardien de but Vladislav Tretiak, le célèbre lutteur Alexandre Kareline, et le biatloniste Alexandre Tikhonov.

