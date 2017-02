Biathlon: priver la Russie des Mondiaux 2021 est illégitime

L'annulation des championnats du monde de biathlon 2021 prévus dans la ville russe de Tioumen n'a pas été soumise au vote du congrès extraordinaire de l'IBU qui s'est tenu mercredi à Hochfilzen, en Autriche. Néanmoins le comité exécutif de l'IBU a « invité d'ici au 24 février la Fédération russe de biathlon à renoncer à l'organisation des Mondiaux 2021 ». Dans le cas contraire, le comité exécutif compte annuler l'attribution des Mondiaux 2021 de Tioumen, indique un communiqué de l'IBU.

« Nous avons de nombreuses questions que nous ne voulons pas rendre publiques avant de recevoir une lettre officielle de l'IBU exprimant son point de vue. Cette lettre une fois reçue, nous allons réfléchir aux mesures à prendre dans cette situation. La déclaration de l'IBU n'est pas légitime. Il faut étudier ses statuts pour se défendre. Aujourd'hui, l'IBU est elle-même obligée de se défendre contre les attaques de l'AMA. L'AMA pose des ultimatums à l'IBU sur l'organisation de compétitions en Russie », a déclaré Alexandre Kravtsov, président de la Fédération russe de biathlon.

© Sputnik. Alexey Filippov L’Union internationale de biathlon disculpe 22 Russes suite au scandale de dopage

Le congrès extraordinaire de l'IBU à Hochfilzen a pris la décision d'inviter la Fédération russe à renoncer volontairement, d'ici le 24 février, à l'organisation des Mondiaux 2021, menaçant, dans le cas contraire d'annuler le droit de la Russie d'organiser les championnats à Tioumen.

Les championnats du monde de biathlon 2017 se dérouleront à Hochfilzen, en Autriche entre le 9 et 19 février.

