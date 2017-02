Une invitation pour un thé, réponse russe à la «guerre froide» déclenchée par Fourcade

La sélection russe de biathlon envisage d'inviter leurs collègues français à se réunir autour d'une tasse de thé et ce pour mettre un terme aux tensions qui sont montées d'un cran entre Martin Fourcade et les Russes Alexander Loginov et Anton Shipulin.

Lors du relais mixte aux Mondiaux de biathlon, qui se déroulent ces jours-ci à Hochfilzen, en Autriche, le Français a affiché un comportement contraire aux valeurs sportives: il a d'abord coupé la route au Russe Loginov, le faisant chuter et a ensuite levé un poing rageur dans sa direction. Suite à ce geste, les Russes ont refusé de serrer la main de Fourcade, quant au Français, il a quitté le podium lorsque ces derniers sont venus récupérer leur médaille de bronze.

« Nous voulons qu'une bonne ambiance soit restaurée dans le biathlon et qu'il n'y ait pas de regards de travers. Nous voulons que les leaders se réconcilient. Nous pensons inviter la délégation française chez nous. On prendra un thé, que les deux équipes discutent », a annoncé aux journalistes Alexander Kasperovich, entraineur en chef des biathlètes russes.

« Quant aux entraineurs, on leur versera de la vodka », a-t-il ajouté non sans ironie.

Il a en outre regretté que l'aura négative qui s'est créée autour de l'équipe russe, suite aux accusations liées au dopage, se répercute sur l'état psychologique des sportifs.

Pendant ce temps, le biathlète norvégien Tarjei Bø a qualifié Martin Fourcade d'hystérique, ajoutant que s'il avait quelque chose à reprocher aux sportifs russes il aurait pu le faire en privé et non devant les spectateurs et leurs collègues.

