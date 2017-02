Fin de la «guerre froide» dans le biathlon: Fourcade et Shipulin se serrent la main

Les tempêtes qui ont sévi ces derniers jours sur le biathlon semblent s'apaiser : les sportifs russe et français Anton Shipulin et Martin Fourcade se sont serré la main, mettant ainsi fin à l'incident qui a marqué les Mondiaux du biathlon.

Sur les ondes de la télévision russe, Shipulin a confirmé la réconciliation. « Chacun a tiré quelque chose pour soi dans ce conflit. Pendant deux jours nous avons communiqué (via les réseaux sociaux, ndlr), j'ai compris sa position et lui la mienne. Nous ne sommes pas parvenus à un compromis, mais nous avons convenu que nous étions venus aux Mondiaux et qu'il fallait faire des efforts et obtenir un bon résultat (…) et ne pas faire de politique. Pour cela nous avons décidé de nous réconcilier et de relancer des relations normales », a indiqué le Russe.

Они пожали друг другу руки! Концентрируемся на спорте✌ pic.twitter.com/Uf6fyNPO4z — Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 11 février 2017

​Rappelons que plus tôt une sorte de « guerre froide » avait éclaté entre le sportif français et les biathlètes russes : lors du relais mixte le Français a affiché un comportement contraire aux valeurs sportives: il a d'abord fait chuter Alexander Loginov et a ensuite coupé la route à Anton Shipulin. Sur la ligne d'arrivée, le Français a levé un poing très rageur en direction du biathlète russe. Suite à ce comportement, les Russes ont refusé de serrer la main de Fourcade, quant au Français, il a quitté le podium lorsque ces derniers sont venus récupérer leur médaille non sans applaudir ironiquement.

Commentant l'incident, l'entraineur en chef de la sélection russe Alexander Kasperovich a déclaré qu'il souhaitait qu'une bonne ambiance soit restaurée dans le biathlon et qu'il n'y ait pas de regards de travers. Et d'ajouter que pour que les sportifs se réconcilient, les biathlètes russes envisageaient d'inviter leurs collègues français à prendre un thé. Cité par les médias russes , Fourcade a déclaré qu'il attendait de la part des Russes plutôt une invitation à un verre de vodka.

