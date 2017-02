42 buts: les Turcs cruellement atomisés par les Russes au hockey

Lors du Festival Olympique européen d'hiver de la Jeunesse 2017, l'équipe de hockey junior de Russie a marqué pas moins de 42 buts dans un match avec la Turquie, dont l'équipe n'en a pas marqué un seul.

Pis encore, les joueurs turcs n'ont frappés le poteau adverse que neuf fois, alors que l'équipe de Russie en a fait au moins 113 tentatives.

Comme on pouvait s'y attendre, les réseaux sociaux n'ont pas tardé à tourner en dérision l'équipe de Turquie. D'ailleurs, ce sont les internautes turcs qui ont réagi le plus activement, en exprimant des émotions très diverses:

« Dis donc, notre équipe de hockey sait se tenir debout sur glace, littéralement. »

​« Le capitaine de l'équipe de hockey, qui a perdu face à la Russie avec le score 42:00, a pris la parole après le match: "Ce terrain couvert de glace était très glissant sur toute la surface, ce qui a eu un impact majeur sur notre jeu. Dans le cas contraire, on aurait un résultat totalement différent". »

Rusya'ya 42-0 yenilen Buz Hokeyi Milli Takım kaptanı; "zemin buzlu ve kaygandı. Yoksa sonuç farklı olurdu." — İttihat Ve Terakki (@ittihatci_) 13 février 2017

​

Erkek buz hokeyi milli takımımız, Rusya'ya 42-0 mağlup olmuş.



2-3 adam kalenin önünde beklese sonuç böyle olmazdı. Göt kadar kale 42 gol pic.twitter.com/r0Yhd7I2Ir — ™ (@EndemikAdam) 13 février 2017

​« Des images montrant les préparatifs de notre équipe de hockey avant le match contre la Russie ont fuité dans la presse. »

« Un membre de notre équipe lors d'un entraînement de routine avant le match avec la Russie. »

Rusya'ya 42-0 yenilen buz hokeyi milli takımımız (Temsili) pic.twitter.com/m1KWj8q159 — Selim Köse (@selimkosets) 13 февраля 2017 г.

« Notre équipe a perdu face à la Russie avec le score de 42:00. Je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'on a laissé jouer nos patineurs au lieu de nos hockeyeurs. Sinon, comment on peut expliquer cela? »

Buz hokeyinde Rusya'ya 42-0 yenildik

Buz hokeyi milli takımı yerine artistik buz pateni takımını mı çıkardınız maça Allah aşkına bu ne? — Furki (@furkovsky) 13 février 2017

​« Voici notre équipe de hockey avant le match contre la Russie »

Rusya'ya 42-0 yenilen buz hokeyi takımının antrenman görüntüleri basina sizdi.. pic.twitter.com/tKMEHTxIBY — BEDRAN GÖNÜL (@zeusukormanc) 13 февраля 2017 г.

Le Festival Olympique européen d'hiver de la Jeunesse 2017 se tient du 12 au 19 février dans la ville turque d'Erzurum (Anatolie orientale).

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »