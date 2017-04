Vous avez mordu un arbitre? Alors, dites adieu au football! (vidéo)

La Fédération tunisienne de football (FTF) a suspendu à vie le président du Club sportif sfaxien, Moncef Khemakhem, pour comportement violent à l'égard de l'arbitre principal, indique le journal Marca. L'incident est survenu lors du match entre le club de Sfax et l'Étoile sportive du Sahel. Après un penalty controversé sifflé contre son équipe, M. Khemakhem est entré sur le terrain, s'est précipité sur l'arbitre, l'a embrassé puis l'a mordu à l'oreille!

La FTF a qualifié ces actes d'agressifs et a interdit au président du Club sportif sfaxien d'exercer toute activité liée au football. De plus, il a été condamné à payer une amende de 12 000 euros.

La FTF suspend Moncef Khemakhem https://t.co/qMKQSd9q6T — Kawarji (@kawarji) 3 mars 2017

Ce genre d'incident est très rare, même s'il arrive parfois dans le monde de football. En 2014, pendant le Mondial au Brésil, l'attaquant uruguayen Luis Suarez a mordu le défenseur italien Giorgio Chiellini et a ensuite été suspendu neuf matchs et banni du football pendant quatre mois. De même, on se souvient du fameux coup de tête de Zinedine Zidane en finale de la Coupe du monde 2006. Cet acte lui a valu d'être exclu du terrain à la 107e minute de la rencontre. La France a continué à dix et a perdu cette finale contre l'Italie aux tirs au but (5-3).

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».