Echauffourées lors de la rencontre Bastia-Lyon, le match officiellement arrêté

Des incidents ont éclaté durant l'avant-match de la rencontre Bastia-OL. Des supporters bastiais ont fait irruption sur la pelouse de Furiani pour provoquer les joueurs lyonnais.

Suite aux échaufourrées, le match a été d'abord retardé, puis définitivement arrêté, ont annoncé l'Olympique lyonnais et BeIN Sports.

​Lors de l'échauffement, des supporters de Bastia sont venus sur la pelouse pour forcer les joueurs lyonnais à rentrer aux vestiaires. Il y a d'abord eu une bousculade, mais les joueurs lyonnais ont toutefois réussi à regagner les vestiaires.

Le gardien remplaçant de l'OL Mathieu Gorgelin et l'attaquant Memphis Depay figurent parmi les premiers joueurs à avoir été attaqués par les supporteurs bastiais.

Le match a démarré avec une cinquantaine de minutes de retard, mais l'ambiance est restée morose sur le terrain. A la mi-temps, une autre bagarre survient au moment du retour des joueurs aux vestiaires. Un nouvelle échauffourée éclate autour du gardien lyonnais Anthony Lopes, rattrapé par des supporteurs bastiais descendus des tribunes.

BeIN Sports footage actually catches a man trying to attack Memphis Depay & punches thrown at a Lyon goalkeeper. pic.twitter.com/NeL0nn1tY5 — Get French Football (@GFFN) 16 апреля 2017 г.

Vers 19h17, la décision a été prise d'annuler le match.

L'AFP relate qu'une enquête confiée à la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) a été ouverte sur des faits de « violences ». Dans le même temps, selon les informations fournies par BMFTV, ces incidents seront étudiés dès jeudi par la commission de discipline de la LFP avec une possible mesure à titre conservatoire.

Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique lyonnais, a été exfiltré du stade et est monté dans une voiture sous les insultes, tandis que les joueurs de l'OL rejoignaient leur bus. Le bus de l'OL a quitté Furiani sous les insultes après l'intervention des forces de l'ordre. Des projectiles ont été lancés par les supporteurs bastiais, les CRS ont répondu par des gaz lacrymogènes.

​Pour Thierry Braillard, secrétaire d'Etat aux Sports, ce match est « pitoyable ».

« Ce n'est pas l'image qu'on a envie d'avoir pour le foot en général et le foot français en particulier. C'est scandaleux, indigne […]. C'est pitoyable. […] Il n'est pas normal de voir des stadiers frapper des joueurs. Je fais confiance aux instances. Il faut que la Ligue prenne toutes les sanctions qui s'imposent. On n'a pas le droit de voir ça », a-t-il fustigé, cité par BFMTV.

L'UNFP a qualifié cet évènement de « débordements inadmissibles et condamnables ». Des sanctions lourdes pourraient être imposées au Sporting Club de Bastia un fois l'enquête terminée.

Cet incident a également suscité de vives réaction des internautes qui n'ont pas tardé à s'exprimer sur Twitter.

C'est pas la semaine de l'#OL! Honteux le comportement des supporters de Bastia! #SCBOL — F L O R I A N (@FlorianJ69) 16 апреля 2017 г.

Ou sont les forces de l'ordre à BASTIA??? Ces supporters sont a chasser car ils ne représentent pas le peuple Corse… honteux @OL — CLARET Marc # PLD (@Marc_Claret75) 16 апреля 2017 г.

#BastiaOl la honte! Serieux c'est un match de foot, ce n'est pas une guerre les gars! — alessia (@alessiadn1997) 16 апреля 2017 г.

L'incident à Bastia a eu lieu quelques jours seulement après le match de Ligue Europa entre l'OL et le Besiktas et à la fin duquel des heurts ont éclaté entre des supporteurs turcs et lyonnais au parc Olympique lyonnais.Des spectateurs lyonnais ont gagné la pelouse quinze minutes après le match pour se mettre à l'abri des supporteurs turcs les plus violents qui jetaient des projectiles et des pétards du haut des tribunes. La police a dû faire usage de gaz lacrymogènes. Le match avait été placé au niveau maximum de risque (4 sur 4) par les autorités françaises.

