Ronaldo marque l'incroyable total de 101 buts en C1

Cristiano Ronaldo, centenaire de légende! Dans un match d'anthologie, le Portugais a expédié mardi le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions, aux dépens d'un Bayern Munich réduit à dix (4-2 a.p.), réussissant un triplé pour atteindre l'incroyable total de 101 buts en C1.

Au bout de la nuit, Ronaldo a libéré le stade Santiago-Bernabeu en égalisant par deux fois (76e, 104e), même si son deuxième but est entaché d'un hors-jeu, symbole d'un arbitrage controversé. Et le quadruple Ballon d'Or a scellé la qualification du champion d'Europe en titre d'un troisième but (109e) qui a fait chavirer le public merengue. Marco Asensio a ensuite clos le score (112e).

Incroyable scénario pour le Real de Zinédine Zidane, vainqueur 2-1 à l'aller en Allemagne, déjà sur un doublé de Ronaldo. D'abord assommés par des buts de Robert Lewandowski sur penalty (53e) et Sergio Ramos contre son camp (77e), les Madrilènes ont été poussés en prolongation par le Bayern décomplexé de Carlo Ancelotti, ex-entraîneur du Real.

Mais l'exclusion d'Arturo Vidal pour un second carton jaune contestable (84e) a fini par déséquilibrer ce combat de titans. Puis, Ronaldo est entré dans la légende du Real et du football mondial, devenant le premier joueur à dépasser les 100 buts en C1 (101, dont un en tour préliminaire).

« Ce qu'on voit Cristiano faire ce soir, c'est vraiment impressionnant. Marquer 101 buts, de la manière dont il les a inscrits, dans les rendez-vous clés, importants…, s'est enthousiasmé Zidane. Il est hors catégorie! »

