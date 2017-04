«Vous avez survécu au marathon de Boston!» Adidas s’excuse de son message aux coureurs

Suite au message maladroit, où la firme allemande Adidas félicite les coureurs de la 121ème édition du marathon de Boston d'avoir « survécus au marathon », s'est excusée auprès des coureurs qui y ont trouvé une référence à l'attentat de 2013 et ont exprimé dans les réseaux sociaux leur mécontentement.

Apology from Adidas coming in 3..2..1.. pic.twitter.com/4U5As0BdKV — Barstool Sports (@barstoolsports) 18 avril 2017

Ainsi, sur le Net, les clients d'Adidas ont déclaré qu'en 2013 certaines personnes ont littéralement survécu à l'attentat survenu lors du marathon. La firme s'est par la suite dépêchée de s'excuser auprès de ses clients :

« Nous sommes profondément désolés. Il n'y avait aucune arrière-pensée dans ce mail insensible que nous vous avons envoyé mardi ».

Et d'ajouter que le marathon de Boston était « un des évènements les plus inspirants du monde entier ».

Selon les données, cette année, deux sportifs qui ont survécus lors des évènements de 2013, ont participé à son édition de cette année.

Deux explosions se sont produites le 15 avril 2013 près de la ligne d'arrivée du marathon international de Boston, faisant quatre morts et plus de 280 blessés. Un terroriste présumé, Tamerlan Tsarnaïev, a succombé à ses blessures à l'hôpital le 19 avril, après avoir livré une résistance armée à la police. Son frère cadet, Djokhar Tsarnaïev, a été interpellé dans la nuit du 19 au 20 avril dans une banlieue de Boston. Au mois de mai, la cour d'assises l'a condamné à mort.

