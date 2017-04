La patineuse russe Medvedeva bat un nouveau record du monde (VIDÉO)

La jeune prodige russe Evgenia Medvedeva, 17 ans, a réalisé le meilleur programme court de l'histoire (en nombre de points) lors du championnat du monde de patinage artistique par équipes à Tokyo, au Japon.

Au son de la mélodie The River Flows in You du compositeur coréen Yiruma, elle a enchainé des sauts pour obtenir un score de 80,85 points, améliorant ainsi de 1,64 point le record mondial qu'elle avait signé en finale du Grand Prix ISU à Marseille, en France, en 2016, où elle avait devancé la révélation japonaise Sakoto Miyahara.

Evgenia Medvedeva, qui a commencé sa carrière senior en octobre 2015, détient également les records du monde en termes de nombre de points accumulés pour le programme libre (154,50 points) et le total combiné (233,41 points), depuis les Mondiaux 2017 d'Helsinki. En Finlande, elle a défendu son titre en individuel, devenant la première patineuse en 16 ans à remporter deux titres mondiaux consécutifs après l'Américaine Michelle Kwan (2000 et 2001). La jeune patineuse russe est aussi double championne d'Europe.

© Sputnik. Alexander Vilf Les temps forts du Championnat du monde 2016 de patinage artistique 15

Evgenia, qui patine depuis l'âge de trois ans, a fait ses débuts seniors avec le tournoi Ondrej Nepela Trophy 2015 (aujourd'hui, Ondrej Nepela Memorial), une compétition « challenger » organisée à Bratislava, en Slovaquie. Elle y a décroché l'or. Trois semaines plus tard, elle s'est classée première au Skate America 2015. En janvier 2016, elle a été sacrée championne d'Europe, à Bratislava, avant de décrocher au printemps son premier titre de championne du monde à Boston. Depuis, elle poursuit son parcours déjà impressionnant pour son âge.

