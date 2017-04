Fifa: le football ne peut pas résoudre les problèmes politiques

Suite à la demande du sénateur américain Richard Blumenthal de priver la Russie du droit d'accueillir la Coupe du monde 2018, la Fédération internationale de football (FIFA) a rappelé que « le football ne pouvait pas résoudre les problèmes politiques ».

« La FIFA n'a pas le droit d'intervenir dans les questions qui touchent à la souveraineté. Cependant, ce jeu a le pouvoir de construire des ponts entre les cultures et rassembler des gens différents. Nous sommes en faveur du dialogue, de la compréhension mutuelle et de la paix entre les nations, et nous sommes convaincus que les tournois de la FIFA jouent à cet égard un rôle important, » a déclaré le service de presse de la FIFA au média russe R-Sport.

Au sein de l'organisation, on a noté que les représentants de la partie russe et de la FIFA travaillaient afin de faire en sorte que les supporters profitent de l'ambiance amicale et de l'hospitalité russe lors cette compétition de football.

Le 19 avril, le sénateur de l'État du Connecticut, Richard Blumenthal, a déclaré qu'il avait l'intention d'envoyer une lettre à la FIFA appelant à retirer à la Russie le droit d'accueillir la Coupe du monde 2018.

© AFP 2017 Adrian Dennis La FIFA lance des «billets pour obèses»

Plus tard, il a déclaré que la Fédération des États-Unis de soccer et les candidats pour accueillir cette compétition aideront la FIFA à trouver une alternative à la Russie pour la prochaine Coupe du monde.

Le vice-président du Comité de la Douma de la culture physique, du sport, du tourisme et de la jeunesse Valeri Gazzaev a qualifié les déclarations du sénateur américain d'insulte directe au Président de la Russie et à son peuple.

