Près de 1.500 «bronzés» sur les pistes de ski de Sibérie

D'après le journal Rossiyskaya Gazeta, cette année, 1 498 skieurs et snowboardeurs ont simultanément descendu les pistes de ski de la montagne Zelenaya dans la station de Chereguech au Kouzbass (sud de la Sibérie occidentale), soit 387 personnes de plus que l'an dernier.

Les organisateurs du festival surveillent de près la tenue des participants: les seuls « costumes de ski » autorisés sont des maillots de bain et des shorts. Par ailleurs, il est interdit de mettre autre chose que des casques, des gants, des protections de genoux et de poignets.

Les participants du festival à Chereguech ont considérablement dépassé leurs concurrents de Sotchi: le festival BoogelWoogel qui a eu lieu dans la station de Krasnaïa Poliana récemment a rassemblé à peu près 1 200 skieurs et snowboardeurs.

Les conditions météorologiques étaient très favorables pour les participants: il faisait beau — jusqu'à 20 degrés — avec un grand soleil.

Le participant le plus âgé était un retraité de 73 ans, et la participante venant de l'endroit le plus éloigné était une jeune fille de New York, une ville qui se trouve à 9 496 km de Cheregech.

