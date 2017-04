Un ex-numéro 1 de tennis s’en prend à la grossesse de Serena Williams

Connu depuis longtemps pour son mépris envers la joueuse de tennis Serena Williams, Ilie Nastase a dépassé toutes les limites cette semaine. Au cours d'une conférence de presse avant une rencontre de Coupe de la Fédération contre le Royaume-Uni, les journalistes ont entendu l'ex-champion et capitaine de la Roumanie dire à un membre de son équipe: « On va voir de quel couleur il est. Chocolat au lait? », à propos du bébé de la joueuse américaine qui est actuellement enceinte.

Cette déclaration déplacée a rapidement attiré attention de la Fédération internationale de tennis (ITF) qui a ouvert une enquête contre M. Nastase.

« L'ITF ne tolère pas les remarques et les comportements discriminatoires et offensants », a déclaré un porte-parole de l'ITF. « Nous sommes au courant des remarques du capitaine de la Roumanie Ilie Nastase et nous avons immédiatement lancé une enquête pour disposer de tous les faits avant de prendre des mesures ».

Après avoir mené une enquête, l'ITF a annoncé sa décision d'exclure l'ancien numéro un mondial de la rencontre face au Royaume-Uni, après plusieurs incidents et un « comportement anti-sportif ».

Le 19 avril, Serena Williams a annoncé sa grossesse. Son fiancé, Alexis Ohanian, est un entrepreneur américain, co-fondateur du site Reddit.

Auparavant, M. Nastase avait remis en question la probité de la joueuse de tennis américaine Serena Williams en déclarant: « Avez-vous vu à quoi elle ressemble? ».

