La Coupe des Confédérations 2017 prête à accueillir les journalistes non-accrédités

En vue de la Coupe des Confédérations 2017, quatre centres de médias multimédias ouvriront leurs portes le 29 avril pour enregistrer tous les journalistes envisageant de couvrir cet événement sportif qui ne sont pas encore accrédités, lit-on sur le site officiel des organisateurs.

D'après le site, les centres, équipés de tout le nécessaire pour procurer aux journalistes un séjour agréable, seront ouverts du 15 juin au 3 juillet 2017 à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Sotchi et à Kazan.

Rappelons que selon les règles d'accréditation transmises aux journalistes par la FIFA et le Comité local d'organisation (LOC), « les représentants des médias accrédités pour la Coupe des Confédérations ne couvriront que la Coupe des confédérations de la FIFA 2017 et les événements s'y rapportant. »

Ils seront « autorisés à travailler sur le territoire des villes hôtes et sur les sites culturels avoisinants », poursuit ce règlement, qui prévient qu'une accréditation supplémentaire du ministère russe des Affaires étrangères sera nécessaire pour couvrir tout sujet n'ayant pas de rapport avec la compétition.

Huit pays participeront à la Coupe des Confédérations, qui débutera le 17 juin à Kazan et se terminera le 2 juillet à Saint-Pétersbourg. D'autres rencontres auront lieu à Moscou et Sotchi.

