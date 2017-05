Les basketteuses seront désormais autorisées à jouer voilées

Le port du voile a été approuvé officiellement ce jeudi par la Fédération internationale de basket (FIBA). L'organisation, qui avait entamé le processus de révision en septembre 2014, a fini par modifier son règlement et mettre un terme à l'interdiction.

« La nouvelle règle a été adoptée car le code vestimentaire de certains pays exigeait que la tête soit couverte, ce qui ne correspondait pas au règlement précédent », indique un communiqué diffusé par la FIBA.

© AFP 2017 Safin Hamed L'Allemagne interdit aux fonctionnaires le port du voile intégral

Selon les modifications apportées par l'organisation, le voile peut être blanc, noir ou correspondre à la couleur de l'équipement vestimentaire. Par ailleurs, il ne doit couvrir aucune partie du visage ni présenter un risque de blessure pour la joueuse elle-même ainsi que pour les autres.

Cette décision, qui doit encore être ratifiée d'ici vendredi lors du congrès de l'instance mondiale, entrera en vigueur le 1er octobre 2017.

En 2014, furieux, le Qatar avait retiré son équipe féminine des Jeux Asiatiques car le port du voile, ainsi que tout autre couvre-chef, n'était alors pas autorisé pour des raisons de sécurité. Le pays avait qualifié d'« insulte » cette interdiction.

