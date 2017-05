Football: Hulk accusé de «mépriser le peuple chinois»

Li Bing, coach du club chinois Guizhou Zhicheng, a accusé l'attaquant du SIPG Shanghai Hulk d'avoir donné un coup de poing à un de ses assistants à la mi-temps d'un match parce que le Brésilien « déteste les Chinois ».

« Les entraîneurs de Shangai nous ont insultés pendant le jeu en première mi-temps jusqu'à la pause, et plus tard, dans le couloir, Hulk a maudit notre entraîneur adjoint en anglais. Nous en avons discuté avec lui et il a frappé notre entraîneur adjoint Yu Ming, qui est tombé au sol », affirme M. Li.

Toujours selon lui, les joueurs étrangers « ne peuvent pas mépriser les Chinois, peu importe leur jeu ».

Le SIPG Shanghai, qui a remporté le match en question (3-0), a démenti les accusations. Auparavant, l'attaquant brésilien avait écopé de quatre mois de suspension en 2010 pour une histoire similaire à la mi-temps d'un match de championnat portugais entre Benfica et Porto, lorsqu'il avait agressé un steward.

