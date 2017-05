Football: un joueur de la Juventus victime d'insulte raciste en direct?

Le footballeur marocain Mehdi Benatia assure avoir entendu des insultes racistes visant ses origines dans son oreillette pendant une interview avec la chaîne Rai 2 à l'issue du match nul samedi soir entre son équipe de la Juventus et le Torino (1-1). Alors qu'il répondait aux questions des journalistes, le joueur de la Juve a entendu dans son casque les mots « Marocain de merde » et a brusquement mis fin à l'entretien.

Sur le plateau de la chaîne, la présentatrice a évoqué « des problèmes techniques » : « S'il y a eu des insultes, cela ne venait pas de nous », a-t-elle affirmé, avant de remercier l'ancien défenseur du Bayern Munich et de passer à autre chose.

L'affaire risque d'avoir de sérieuses répercussions si le joueur de la Juve décide de porter une plainte officielle. Pour sa part, le coach du Torino Sinisa Mihajlovic a également fait part d'insultes à caractère xénophobe venant des supporters de la Juventus.

« Il ne s'agit pas seulement de blanc ou de noir, car j'ai entendu des "Gitans" ou "Serbes de merde" », affirme M. Mihajlovic.

