Intimidé par les fans de Sharapova, un joueur de tennis australien n’ose pas la critiquer

Indigné par l'autorisation exceptionnelle (wild card) accordée à Maria Sharapova pour participer à des tournois de la Women's Tennis Association (WTA), le joueur de tennis professionnel australien Thanasi Kokkinakis a déclaré qu'il avait littéralement peur de se prononcer sur une telle décision à cause de la réaction trop violente de la part des admirateurs de la sportive russe qui pourrait suivre.

« Actuellement, il n'est facile de s'exprimer sur la wild card accordée à Maria Sharapova l'autorisant à prendre part à des tournois de la WTA. Quand tu écris sur Twitter, une vague de critiques et d'injures de la part des fans de la Russe t'engloutit », a déclaré Thanasi Kokkinakis, cité par Sport 360.

Le joueur de tennis a précisé qu'une fois il a félicité Grigori Dimitrov, l'ex-copain de Maria Sharapova, de son histoire d'amour avec la chanteuse américaine Nicole Scherzinger. Dans la foulée, des admirateurs de la sportives russe l'ont attaqué.

D'après l'Australien, un sportif convaincu de dopage ne doit pas recevoir d'invitations pour participer aux grands tournois de tennis.

« Je crois que si tu as été contrôlé positif tu peux revenir au sport, mais tu ne peux pas recevoir de wild cards. Pourtant, je comprends la position des organisateurs de Roland-Garros. Sharapova a beaucoup réussi dans le sport et elle est très populaire. Cela explique leur désir de la voir participer au tournoi », a conclu le joueur de tennis.

© Sputnik. Anton Denisov Pourquoi tout le monde craint le retour de Sharapova

Depuis son retour à la compétition après 15 mois d'absence, Maria Sharapova a participé à Madrid à son deuxième tournoi. L'ancienne N°1 mondiale, retombée à la 262e place au classement WTA, a atteint les demi-finales du tournoi de Stuttgart où elle a été éliminée par la Française Kristina Mladenovic.

Une wild card, ou invitation privilégiée, est une autorisation exceptionnelle accordée à un joueur, une joueuse ou une équipe de participer à une épreuve bien qu'il ou elle ne répond pas aux critères d'une sélection.

