Népal: limite d’âge pour les conquérants de l’Everest

La question d'un âge maximum pour entreprendre l'ascension de l'Everest est actuellement discutée au Népal.

D'après Associated Press , le débat a été provoqué par la mort de l'alpiniste Min Bahadur Sherchan, âgé de 85 ans, qui a péri en essayant de conquérir l'Everest et de rétablir son record mondial de 2008: il avait alors gravi la montagne la plus haute du monde à l'âge de 76 ans.

« Il faut immédiatement introduire une loi limitant l'âge des alpinistes. S'il y avait eu une limite comme celle-ci, on aurait pu éviter cette mort », a déclaré Ang Tshering, chef de la Nepal Mountaineering Association.

D'après M. Tshering, l'Association demandera au gouvernement d'établir une limite de 76 ans.

