Plus 47 places au classement WTA, l’ascension fulgurante de Maria Sharapova

Maria Sharapova poursuit son ascension vers le sommet de sa gloire. Elle a déjà grimpé de 47 places dans le classement de WTA, indique le site officiel de l'association sportive. La joueuse russe occupe la 211e place.

Fin avril, Maria Sharapova a remporté à Stuttgart son premier match pour son retour à la compétition.

L'Allemande Angelique Kerber, qui a réussi à dépasser la championne de tennis américaine Serena Williams, occupe dorénavant la première place au classement mondial.

L'ancienne icône du tennis féminin, numéro un mondiale à 18 ans, cinq fois titrée en Grand Chelem, avait dans un premier temps été privée de compétition pendant deux ans par l'ITF après un contrôle antidopage positif. Par la suite, sa suspension avait été réduite en octobre à 15 mois par le tribunal arbitral du sport (TAS), qui avait reconnu qu'elle n'avait pas eu l'intention de tricher.

La jeune femme utilisait depuis plusieurs années le meldonium, alors autorisé, mais ce médicament a été reclassifié en produit interdit par l'AMA (Agence mondiale antidopage) début 2016. Maria Sharapova affirme n'avoir pas vérifié la liste à temps, et avoir continué à prendre son meldonium sans s'apercevoir qu'il venait d'être interdit.

