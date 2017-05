Quand le Colisée se transforme en un court de tennis pour Sharapova et Berdych (Vidéo)

Maria Sharapova, quintuple gagnante des tournois du Grand Chelem, est arrivée dans la capitale italienne afin de participer au Masters de Rome, qui se tiennent traditionnellement au mois de mai sur des courts en terre battue. Certains joueurs et joueuses de tennis qui participeront au tournoi de Rome ont été invités à visiter le Colisée.

¿Quién no peloteó en el Coliseo romano alguna vez?



🎾 Sharapova 🇷🇺 y Berdych 🇨🇿 no quisieron ser la excepción y se dieron el lujo de hacerlo pic.twitter.com/LlsCuB1KAp — Doble Falta (@DobleFaltaOk) 15 mai 2017

Dans l'amphithéâtre romain, elle a pu profiter du terrain exceptionnel pour y pratiquer un peu son tennis avant le tournoi avec le joueur de tennis tchèque Tomas Berdych. Selon les informations du site officiel du tournoi, les joueurs « ont fait plusieurs photos, y compris des selfies ».

© Sputnik. Anton Denisov La reine du tennis Maria Sharapova 18

La joueuse de tennis russe a reçu une wild card, une invitation privilégiée, des organisateurs du tournoi. Cette invitation est une autorisation exceptionnelle accordée à un joueur de tennis même s'il ne correspond pas aux critères de sélection du tournoi en question.

