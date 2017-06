Équipe allemande de foot en Russie: bonnes conditions et excellent terrain d'entraînement

L'équipe nationale allemande de football a été accueillie chaleureusement en Russie avant le début de la Coupe des Confédérations, a déclaré le sélectionneur allemand Joachim Löw.

Le premier match de la sélection allemande de la Coupe des Confédérations contre l'équipe de l'Australie aura lieu lundi 19 juin au stade olympique Ficht, à Sotchi. Le match débutera à 18h00 heure de Moscou (17h00 à Paris).

«Nous sommes très contents de commencer demain. Nous avons de bonnes conditions et un excellent terrain d'entraînement, qui se trouve à proximité immédiate de l'hôtel. On nous a reçus très cordialement. L'équipe est électrifiée et a hâte de commencer. Nous sommes particulièrement concentrés sur le premier match, mais attendons avec impatience tous les matchs de la Coupe des Confédérations» a déclaré M. Löw à la conférence de presse.

D'après l'entraîneur, la Coupe des Confédérations aidera l'équipe allemande à se préparer aux futurs championnats et à acquérir l'expérience nécessaire. C'est pourquoi il la considère très importante. Il a ajouté que les footballeurs allemands avaient entre deux et trois stratégies de jeu et qu'ils utiliseraient sans doute des schémas différents lors du tournoi.

Selon M. Löw, lundi, son équipe devra porter une attention particulière au jeu sur la défensive. Il a également souligné que les Allemands essayaient de développer leur «propre style» et de combiner différentes tactiques.

«Il est important de gérer le stress au début, parce que la plupart des joueurs participent à un match de ce niveau pour la première fois. Il est important de s'adapter sans perdre de vue les objectifs concrets. C'est difficile, mais vu l'équipe, elle pourra remplir ces missions», a affirmé M. Löw.

La Coupe des Confédérations se déroule du 17 juin au 2 juillet dans quatre villes russes: Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan et Sotchi.