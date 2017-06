Diego Armando Maradona déclare sa flamme à Vladimir Poutine

La légende du football argentin et mondial Diego Maradona a rejoint les rangs des fans de Vladimir Poutine. L'ex-footballeur et sélectionneur de l'Argentine a indiqué dans une interview, cité par le quotidien sportif argentin Olé, qu'il avait été invité par le chef d'État russe à prendre part à l'organisation de la Coupe du Monde de football 2018 en Russie. De plus, il a avoué qu'il appréciait beaucoup le Président et qu'il attendait avec impatience leur rencontre.

«J'aurai une rencontre avec M. Poutine, il m'a invité. Il veut que je fasse quelque chose pour la Coupe du Monde de 2018. Je suis fan de Poutine, et je l'aime. Tout est possible. Nous avons eu un entretien il y a deux mois. Mais il est important de rencontrer Poutine, de lui parler en personne», a déclaré Diego Maradona.

© AFP 2017 DMITRY KOSTYUKOV Poutine, ancien agent secret… très secret

Plusieurs célébrités ont déjà déclaré leur flamme au Président russe. Parmi eux figurent l'acteur français Samy Naceri, célèbre pour le film Taxi, Gérard Depardieu, le boxer américain Roy Jones Jr, Fred Durst, chanteur du groupe Limp Bizkit, les acteurs américains Mickey Rourke et Steven Seagal ainsi que l'actrice Pamela Anderson.

La première Coupe du Monde de football jamais organisée en Russie se tiendra du 14 juin à 15 juillet 2018. Les matchs du tournoi auront lieu à Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg.