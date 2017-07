Supporter mexicain: «On doit venir en Russie pour la CM 2018!»

© Sputnik. Alexandre Vilf Coupe des Confédérations: test réussi pour la Russie en vue de 2018

«Tu es complètement fou? Tu pars vraiment en Russie?! Mais c'est dangereux, il fait froid, et les gens bourrus ne comprendront jamais ta joie!». Le supporter de football mexicain Vincente Ochoa a décidé de se rendre en Russie malgré les préoccupations de ses amis pour assister à la Coupe des Confédérations.

Dans une interview à un média russe, le supporter a fait part de ses impressions concernant la Russie et l'organisation de cette grande fête du sport.

«On nous a aidés. On dansait et on chantait avec nous. Nous avons bu et soutenu notre équipe tous ensemble. Et maintenant j'envoie des SMS à mes amis avec le même texte: "On doit venir en Russie pour la Coupe du Monde 2018!"», indique M. Ochoa.

«J'ai rencontré des gars russes qui ne permettaient pas de s'ennuyer une seule seconde», ajoute le Mexicain.

Selon lui, les villes russes de Sotchi et de Kazan sont prêtes à 100% pour accueillir de grands championnats sportifs.

«Je suis sûr que Saint-Pétersbourg et Moscou, où je me rendrai après la finale, ne seront pas pires».

Suite à son voyage, Vincente Ochoa prévoit désormais de venir en Russie l'année prochaine, pour la Coupe du Monde.