Le meilleur pronostiqueur de la Coupe des Confédérations, un chat, rempile pour le Mondial

Achille, l'un des chats du musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg, continuera sa «carrière» d'oracle prédisant l'issue des matchs de football, a affirmé le président du Comité municipal du développement du tourisme de Saint-Pétersbourg, Andreï Mouchkariove.

«Dans la perspective de publicité et de promotion de Saint-Pétersbourg, l'histoire du chat de l'Ermitage a été extrêmement fructueuse… Nous croyons que ce projet a été réussi, et sans aucun doute nous continuerons à le promouvoir l'année prochaine», a-t-il souligné.

​Après la Coupe des Confédérations, le chat devrait avoir une nouvelle maison. L'administration de l'Ermitage a déjà reçu au moins 37 appels de familles qui voudraient l'adopter.

«Néanmoins, nous avons décidé qu'Achille poursuivrait son travail comme un vrai chat de service de l'Ermitage.»

​En outre, Achille suivra des cours pour ne pas avoir peur des rassemblements des personnes. Il visitera des institutions pour les enfants, des hôpitaux et des centres de soins palliatifs afin de communiquer avec le public, qui a le plus besoin de chaleur et de soin.

«Nous espérons qu'il ne nous décevra pas pendant la Coupe du Monde de 2018», a confié M.Mouchkariove.

Le chat est devenu oracle le temps de la Coupe des Confédérations de football 2017, qui s'est déroulée du 17 juin au 2 juillet 2017 dans quatre villes russes: Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan et Sotchi, prédisant la victoire de la Russie à l'issue du premier match du tournoi.

​Deux bols remplis de nourriture ont été proposés à Achille, respectivement décorés des drapeaux russe et néo-zélandais. L'animal s'est approché du bol avec le drapeau russe, la Russie ayant ensuite gagné le match du 17 juin contre la Nouvelle-Zélande. Du surcroît, les trois prédictions de l'oracle se sont réalisées. Il a également prédit la victoire de l'Allemagne contre le Chili lors de la finale de la Coupe des Confédérations.

Живущий в СПБ кот Ахилл сделал очередной прогноз. Поставили две миски промаркированные флагами. Кот за 🇩🇪#чилигермания #confedCup2017 pic.twitter.com/th5exWD6Id — Сергей Гунько (@HOBBITVLOGS) 2 июля 2017 г.

Achille a été spécialement formé pour son rôle de prévisionniste. Selon la vétérinaire des chats de l'Ermitage, il a remporté un concours grâce à son flair particulièrement aigu et son caractère communicatif et sa résistance au stress.

Ce chat blanc aux yeux bleus clair est âgé de 18 mois et sa surdité innée ne l'empêche pas de chasser les souris. Une fois sa mission d'oracle terminée, il cherchera un nouveau maître lors d'expositions caritatives organisées par le Musée du chat et le café République des chats.

Les chats de Saint-Pétersbourg ont déjà déterminé les vainqueurs du concours Eurovision et des Jeux olympiques. La précision des pronostics oscille entre 85 et 100%.