Coupe des Confédérations: 150.000 spectateurs à Moscou

«Plus de 150.000 spectateurs ont assisté aux matchs de la Coupe des Confédérations à Moscou», a déclaré le maire de la capitale russe Sergueï Sobianine lors d'une réunion de responsables municipaux.

Nikolaï Gouliaïev, chef du département du sport et du tourisme, a également remarqué que le nombre total de supporters comprenait 58 % de Moscovites, 38 % de Russes non-résidents à Moscou et 9 % d'étrangers.

© Sputnik. Mikhail Kireev Les médias étrangers louent l'organisation de la Coupe des confédérations

Au cours de la Coupe des Confédérations, les supporters de football, les bénévoles et les invités ont effectué plus de 32.000 voyages gratuits en transports en commun à Moscou. Le métro s'est avéré le moyen de transport le plus populaire: il a été utilisé plus de 215.000 fois.

La Coupe des Confédérations s'est déroulée du 17 juin au 2 juillet dans quatre villes russes: Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan et Sotchi. Le 2 juillet, l'Allemagne a battu le Chili en finale à Saint-Pétersbourg sur le score de un à zéro.