Russie-Chine: un Français en tête du Rallye de la route de la Soie

Le pilote français Sébastien Loeb, multiple vainqueur de rallyes, en Peugeot 3008 DKR, a remporté mardi sa troisième spéciale de 373,2 km, lors de la 4e étape entre Kostanaï et Astana au Kazakhstan, du Rallye de la route de la Soie 2017.

​Ainsi, le Français a réussi à augmenter son avance sur son premier poursuivant, aussi Français, Cyril Depres. L’équipe Mini John Cooper Works Rally, des pilotes Tom Colsoul et Yazeed Al Rajhi, a pris la deuxième place dans cette étape.

Martin Kolomy à bord de son Tatra est arrivé premier dans la catégorie des camions, suivi par Gerard De Rooy (Iveco) qui n’a perdu que 21 secondes.

Ayant commencé leur course sur la place Rouge à Moscou, les participants du Rallye de la route de la Soie finiront le 22 juillet en Chine à Xi’an, le point de départ de l’ancienne route de la soie. Pour les pilotes du monde entier cette course est un énorme défi à relever: il faut parcourir le plus vite possible 10.000 kilomètres à travers des plaines, des montagnes et le désert.