Un record de nage dans la Neva comme signe d’amitié russo-allemande

Un nageur allemand espère traverser à la nage 77 km d’un fleuve russe à une température de 14°C en signe d’amitié entre l’Allemagne et la Russie.

L'amateur de sport extrême Marco Henrichs essaiera, le 1er août, de battre le record mondial, devenant le premier homme à traverser la Neva (fleuve qui coule à Saint-Pétersbourg) à la nage, donc nager sans interruption sur une distance de 77 km en moins de 14 heures.

Cet exploit sera réalisé en signe d'amitié entre l'Allemagne et la Russie, dans le cadre du rallye d'amitié Berlin-Moscou 2017, qui démarre le 23 juillet pour se terminer le 13 août.

Ce sera un message important: «En tant que sportif et qu'homme, je tiens beaucoup à l'amitié russo-allemande», a-t-il confié à Sputnik.

La température de l'eau de la Neva est de 14°C, et le nageur devra être constamment en mouvement. La nourriture et l'eau lui seront administrées via un tube spécial depuis un bateau d'accompagnement. S'il touche l'un des deux bateaux qui l'accompagnent, il sera disqualifié, a-t-il expliqué.

La plus longue distance couverte par Marco dans des conditions similaires est de 26,6 km. Ce sera sa première nage dans la Neva.