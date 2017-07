Biathlon de chars de combat: la compétition démarre

Le concours international «Biathlon de chars de combat», une compétition militaire créée par les Forces armées russes, démarre samedi dans la région de Moscou.

Le tirage au sort au biathlon en chars d'assaut à Alabino

Ce sont les équipages du Laos, de l'Ouganda, du Tadjikistan et de l'Angola qui ont ouvert la compétition, à bord de chars russes T-72B3. Ces équipes participent pour la première fois à cet événement militaire sportif.

Le programme de samedi s'achèvera par la course des équipages de l'Azerbaïdjan, du Koweït, de la Mongolie et de la Chine. Les premiers se produiront à bord de chars russes, et les Chinois prendront part à la course à bord de leur propre char Type-96B.

Les compétitions de samedi lancent l'étape «course individuelle», qui réunit 55 équipages de 19 pays: Russie, Azerbaïdjan, Angola, Arménie, Biélorussie, Venezuela, Zimbabwe, Inde, Iran, Kazakhstan, Kirghizistan, Chine, Koweït, Laos, Mongolie, Nicaragua, Serbie, Tadjikistan et Ouganda.

Les 12 meilleurs équipages se classeront pour la seconde étape, la «Course de relais».

Les demi-finales auront lieu du 8 au 10 août. Les quatre meilleures équipes se qualifieront pour la finale qui se tiendra le 12 août.