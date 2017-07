Los Angeles accueillera les JO 2028, Paris ceux de 2024

Los Angeles accueillera les Jeux olympiques d'été 2028, a annoncé lundi le journal Los Angeles Times citant une source proche des négociations entre Los Angeles et le Comité international olympique (CIO).

© Sputnik. Alexei Filippov Paris assurée d'accueillir les JO en 2024 ou 2028

Selon cette même source, Paris devrait ainsi obtenir les Jeux de 2024.

Le CIO fera lundi une déclaration officielle à ce sujet.

Après que Rome, Budapest et Hambourg ont jeté l'éponge, Paris et Los Angeles restent les deux seules villes candidates à l'organisation des Jeux olympiques d'été 2024 et 2028. Le vote officiel devrait avoir lieu le 13 septembre à Lima, au Pérou.

Le vote officiel devrait avoir lieu le 13 septembre à Lima, au Pérou.

Les médias avaient précédemment annoncé que le CIO devait parvenir à une entente tripartite avec Paris et Los Angeles.