Coupe du Monde de football 2018: Visa veut apporter sa contribution

En 2018, la Russie accueillera la 21e Coupe du Monde de football, et Visa figure parmi les six sponsors internationaux de ce grand évènement, a rappelé à Sputnik Ekaterina Petelina, directrice générale de Visa en Russie.

La Coupe du Monde de football, qui est la compétition sportive la plus importante du monde, se déroulera du 14 juin au 15 juillet 2018 en Russie, et figurer parmi les six sponsors internationaux de cet évènement est un grand honneur pour Visa, a indiqué à Sputnik Ekaterina Petelina.

© Sputnik. Aleksandr Pogotov Les 11 villes russes qui accueilleront la Coupe du Monde de football 2018 18

«Visa est un sponsor de la Coupe dans la catégorie des services de paiement. Il va sans dire que nous voulons apporter notre contribution à cet événement, alors qu'il ne s'agit pas seulement d'aider les supporters à effectuer des paiements aux stades et ailleurs, mais de développer aussi et surtout l'infrastructure de paiement dans le pays en général», a expliqué l'interlocutrice de l'agence.

Et de rappeler que la Coupe des Confédérations cet été en Russie en avait été en quelque sorte une répétition.

«Tout s'est bien passé, et nous en avons tiré certains enseignements en prévision de la future grande compétition à laquelle nous sommes plus ou moins prêts», a estimé Mme Petelina.

Selon cette dernière, attendant un évènement passionnant et spectaculaire dans la future Coupe de Monde de football, Visa espère aussi y promouvoir ses activités, qu'il s'agisse des volumes de paiements et des transactions.