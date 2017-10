Report du match Barça–Las Palmas, à Barcelone

Le média catalan La Vanguardia a annoncé que la rencontre prévue dimanche entre le FC Barcelone et Las Palmas au Camp Nou (16h15) sera reporté suite aux incidents liés au référendum en Catalogne.

Conformément au protocole habituel, les deux équipes se sont rendues au stade et l'UD Las Palmas a diffusé sa composition d'équipe sur son compte Twitter. Selon la radio espagnole Cadena Cope, le Barça a également transmis sa feuille de match.

© REUTERS/ Gustau Nacarino Les stars du FC Barcelone soutiennent le référendum catalan

Mais plusieurs médias catalans outre La Vanguardia, comme les radios Rac1 ou Catalunya Radio, ont évoqué la suspension du match pour raisons de sécurité, alors que des heurts ont opposés en Catalogne la police et des partisans du référendum interdit par l'État espagnol.

Selon les dernières informations, le club catalan aurait décidé unilatéralement de suspendre le match, alors que la Ligue espagnole souhaiterait qu'il se déroule comme prévu.

Dimanche matin, Las Palmas a publié un communiqué pour manifester son soutien à une Espagne unifiée.

«Nous avons décidé de broder sur notre maillot un petit drapeau espagnol et la date d'aujourd'hui, le 1er octobre 2017, pour témoigner sans véhémence de notre espérance dans l'avenir de ce pays. Nous croyons dans l'unité de l'Espagne. Nous faisons cela avec l'autorité morale qu'on voudra bien concéder à la région la plus éloignée de la capitale du Royaume», a indiqué le club.

Dimanche 1er octobre, les autorités catalanes organisent un référendum sur l'autodétermination de leur région. La Cour constitutionnelle d'Espagne a suspendu tous les documents adoptés par la Généralité et le Parlement de Catalogne relatifs au vote, déclarant illégales toutes les actions des autorités catalanes visant à préparer le référendum. La veille, plus de la moitié des écoles qui devaient servir dimanche de bureaux de vote ont été mises sous scellés. La police espagnole a affirmé qu'elle avait pris sous son contrôle la plus grande partie des 2.315 écoles catalanes. Le ministère de l'Intérieur a annoncé précédemment que la police nationale avait saisi des urnes dans plusieurs bureaux de vote. Pourtant le vote se poursuit dans plusieurs autres bureaux.