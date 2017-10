«Très agréable!»: le nouveau stade de Nijni-Novgorod est presque prêt pour le Mondial 2018

© Sputnik. Pavel Lisitsyn Une ville hôte du Mondial 2018 acquerra des tablettes pour les spectateurs du tournoi

Le nouveau stade de football de Nijni-Novgorod , dont la construction touche à sa fin, a beaucoup impressionné le premier vice-ministre russe de la construction Leonid Stavitskiy qui visitait la ville qui accueillera plusieurs matchs de la Coupe du Monde 2018

« De toute évidence, le maître d'ouvrage, les entreprises chargées des travaux et les autorités régionales ont fait un énorme travail. La construction est presque achevée. Le stade sera très agréable», cite le communiqué les propos du ministre.

Selon le directeur de la construction « Stade Nijni-Novgorod», Sergey Pichushkin, plus de 75% du toit est en place, plus de 30.000 sièges sont installés et les travaux d'aménagement paysager se poursuivent. La construction a impliqué plus de 2.000 personnes.

Evaluant l'état de préparation générale de Nijni-Novgorod pour la Coupe du Monde 2018, M.Stavitskiy a souligné que les autorités de la ville avait fait un travail très sérieux et diversifié qui comprend la construction de stations de métro, le développement du réseau routier et l'aménagement du territoire.

La construction du stade Nijni-Novgorod © Sputnik. Irina Belova

La construction du stade Nijni-Novgorod © Sputnik. Irina Belova

La construction du stade Nijni-Novgorod © Sputnik. Irina Belova

La construction du stade Nijni-Novgorod © Sputnik. Alexeï Philippov 1 / 4 © Sputnik. Irina Belova La construction du stade Nijni-Novgorod

Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Iekaterinbourg.