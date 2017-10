Mondial 2018: le cluster touristique Rauschen, sur la Baltique, attendra les visiteurs

La Russie s’apprête à accueillir la Coupe du monde de football 2018 et les autorités municipales de Svetlogorsk, station balnéaire proche du stade de Kaliningrad où quelques matches auront lieu, s’engagent à faire de leur mieux pour assurer des loisirs touristiques au niveau le plus élevé.

La réalisation des objets d'infrastructure du cluster touristique Rauschen à Svetlogorsk (en référence à l'ancien nom de cette ville de la Prusse-Orientale, ndlr) doit être menée à bien d'ici au début de la Coupe du monde de football de 2018, a déclaré le vice-président par intérim des autorités municipale de l'Oblast de Kaliningrad, Garri Goldman.

«Le cluster touristique Rauschen comprendra une esplanade et des projets d'infrastructure correspondants», a précisé Goldman. Il a également ajouté que des hôtels, des maisons d'hôte et de nouveaux sites de baignade feraient partie du futur complexe.

Svetlogorsk (Rauschen) est située dans la région historique de Sambie de la Prusse-Orientale. En 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Rauschen fut occupée par l'Armée rouge. Elle fut annexée par l'Union soviétique dans l'oblast de Kaliningrad en 1946 et renommée Svetlogorsk., C'est aujourd'hui une station balnéaire assez populaire en été grâce à son front de mer et à ses nombreux spas, clubs et attractions.

Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Iekaterinbourg.