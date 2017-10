Coupe du Monde 2018: la Volgograd Arena se prépare à un Stalingrad du foot

Volgograd se prépare au combat! À moins d'un an du Mondial 2018, les travaux battent leur plein dans l'ex-Stalingrad, ville qui a été le théâtre de la bataille la plus sanglante de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi ville hôte de l'événement de foot le plus important de l'été prochain.

Вашему вниманию предлагается ежемесячный фотоотчет АО «Стройтрансгаз» (СТГ) о ходе строительства стадиона «Волгоград Арена» в сентябре 2017 pic.twitter.com/nHvD1GBSzp — Спорт-Инжиниринг (@FGUPSportin) 10 октября 2017 г.

Le stade Volgograd Arena, joyau sportif qui devra accueillir les amateurs de foot pendant la Coupe du monde, est actuellement prêt à 75%, a annoncé sur Twitter le constructeur du site, la société Sport-Inzhiniring.

Сегодня любуемся зеленым газоном будущего футбольного поля на "Волгоград Арене". pic.twitter.com/zGpBTxos9c — Спорт-Инжиниринг (@FGUPSportin) 4 октября 2017 г.

«Je ne vois aucun problème qui pourrait empêcher de réaliser cette tâche. Je rappelle qu'en 2014 certains sceptiques affirmaient qu'il n'y aurait pas de stade ici. Aujourd'hui, la Volgograd Arena est reconnue par les experts en tant qu'un des meilleurs stades du pays. Tous les projets de préparation au Mondial 2018 dans la région de Volgograd sont pleinement respectés», a annoncé le gouverneur de la région, Andreï Botcharov.

© Sputnik. Ilya Pitalev Mondial 2018: un air de printemps souffle sur la Mordovia Arena

Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Iekaterinbourg. Le stade Volgograd Arena accueillera au moins quatre matches du Mondial 2018 avant d'être remis au club local du Rotor Volgograd.